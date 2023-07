Il circo a due passi dalla Statale Adriatica e gli animali sotto il sole rovente GUARDA I VIDEO

MONTEMARCIANO - No, no e poi no. Il circo che tante volte e non solo nelle Marche di polemiche ne ha innescate e anche di pesanti, stavolta forse ha esagerato. Perchè predisporre la struttura - non piccola - proprio sulla Statale, a pochi passi da importanti attività commerciali, dove l'ombra non esiste e anche le coperture non bastano è una situazione off limits.

Succede a Marina di Montemarciano dove questa mattina intorno alle 11 con una temperatura come segnalato dall'apparecchio di una farmacia poco distante diceva 41 gradi in tanti si sono fermati a guardare quel che c'era e quel che succedeva.

Animali sofferenti, caldo bestiale, terra che brucia, bimbi che fanno i video tra le auto che passano e l'inevitabile pensiero di quanto può essere impossibile vivere ore e giornate intere in quelle condizioni. Perchè il circo si sviluppa come si vede anche dal video proprio a ridosso della Statale, perchè ristoranti, supermercati, attività commerciali e banche sono davvero ad un tiro di schioppo con una logistica inopportuna anche con 14 gradi, figuriamoci con 41.