Ivan Orfei, il domatore azzannato dalla tigre risponde agli attacchi degli hater: «Mi hanno offeso ma...»

Dopo aver sfiorato la tragedia, Ivan Orfei si è assunto la responsabilità di quanto successo durante lo spettacolo a Surbo, in provincia di Lecce, quando il domatore di 31 anni è stato azzannato e ferito da una tigre sotto gli occhi terrorizzati degli spettatori. Dal letto d'ospedale ripercore quei momenti drammatici durante lo spettacolo organizzato dal circo Amedeo Orfei e ammette: «Ho sbagliato io e la tigre non ha colpe».

Cosa ha detto

In un'intervista rilasciata al Quotidiano di Puglia, il domatore direttamente dall'ospedale dove è ricoverato a seguito delle ferite riportate dall'attacco della tigre "Rambo" ha spiegato che si è trattato solo di un incidente: «La mia “bambina” non ha agito con cattiveria, è stata colpa mia».

«L’animale si è ritrovato vicino la mia gamba - ha spiegato la disavventura il domatore - ed essendo un felino si è comportata come tale. Però è stata una mia svista lasciarla muovere alle spalle perdendone il contatto visivo».

Poi spiega che in un contesto del generi questi incidenti possono capitare anche se per Ivan è stata la prima volta: «Lavoro con le tigri da ben tre anni e in tutto questo tempo non è mai accaduto niente di simile».



Sui social hanno attaccato il domatore difendendo l'istinto animale della Tigre: «Mi hanno offeso e scritto cose brutte, ma questo non ha importanza. Sono contento che tante persone al di fuori del mondo circense si sono preoccupate per me, questo fa molto piacere e mi aiuterà nella guarigione», ha chiosato Orfei.