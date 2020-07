"Ma quando c'era la Lira?”, lo show a Marina di Montemarciano

ANCONA - Venerdì 3 luglio nello splendido scenario del Ristorante Il Girasole di Marina di Montemarciano, ritorna il varietà musicale “Ma quando c'era la Lira?”.

«Avevamo debuttato lo scorso dicembre presso il Teatro Sperimentale di Ancona - esordisce il regista e autore Sabino Morra - e poi...la chiusura. Ora si ritorna: non in un teatro, ma in quella bellissima location che è il giardino del Ristorante Il Girasole per festeggiare i 25 anni di attività».



“Ma quando c'era la Lira?” sarà un salto nel passato a base di indimenticabili canzoni e curiosità. Sul palco quattro straordinari cantanti anconetani: Susanna Amicucci, Ferruccio Gasparini, Laura Anconetani e Jopier Ridolfi. Quattro artisti autentici. Quattro bellissime voci ma, anche, quattro amici pronti a divertirsi facendo divertire. Insomma sarà una serata piacevole, ricca di belle canzoni e di nostalgia, giusto per rivivere quell'indimenticabile periodo della nostra Lira.



«Già, la Lira - interviene Annalisa Ripoli, titolare del Ristorante Il Girasole - Il nostro primo menù, infatti era in Lire. Ovviamente sarà un serata in cui tutti noi rivivremo molti momenti importanti del nostro cammino. 25 anni non sono pochi ma ciò che è importante è la nostra voglia di rinnovarci e di continuare ad andare avanti sapendo di poter contare sulla passione e la professionalità dei nostri figli Nicolò e Sophia. Sarà una grande festa con sorpresa».

Info e prenotazione: 071 9198408 oppure 349 5714970.