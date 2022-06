MONTEMARCIANO – Drammatica scoperta questa mattina in un albergo di Marina di Montemarciano: un ospite della struttura è stato trovato morto nella sua camera. Subito il personale ha lanciato l'Sos al 112. L'equipaggio del 118 è arrivato in pochi minuti, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso, dovuto probabilmente a un malore fatale. L'uomo è un 57enne originario del Lazio.

