Alberto, 42 anni, ex calciatore, e Stefania, di 39, travolti e uccisi da un'auto impazzita sul lungomare

MARINA DI MONTEMARCIANO - E' un ex calciatore il 42enne falciato e ucciso in sella alla bicicletta questa notte sul lungomare di Marina di Montemarciano. Alberto Catani - centrocampista che ha militato anche in serie C con Vis Pesaro e Fano, conosciuto anche per i suoi trascorsi in altre squadre marchigiane come la Biagio Nazaro ad esempio - percorreva il lungomare tra gli stabilimenti Nialtri e Lo Chalet. Vicino a lui Stefania Viterbo, 39 anni, originaria di Bari ma da tanto tempo residente nelle Marche, la sua compagna, travolta e uccisa anche lei dall'utilitaria guidata da una mamma con la figlia bordo. Le due vittime vivevano a Montemarciano.

L'incidente attorno a mezzanotte. La coppia era in bicicletta. Un'auto fuori controllo, dopo aver centrato un camper in sosta e travolto un parchimetro, ha falciato Alberto e Stefania prima di finire la corsa capovolta. Alla guida della Panda una donna di 38 anni, che lavora in un ristorante della zona, e la figlia di 7.

Sia l’auto che le due biciclette viaggiavano in direzione Ancona, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Montemarciano e del Norm di Senigallia, che a terra non avrebbero trovato segni di frenata. Tempestivi sono stati i soccorsi del 118, sopraggiunti insieme ai vigili del fuoco di Senigallia, ma non c’è stato nulla da fare per salvare la vita alla coppia di ciclisti.

