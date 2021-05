Nick Kamen, l'addio di Madonna: «E' straziante sapere che te ne sei andato»

Madonna rompe il silenzio sulla morte di Nick Kamen, modello e popstar degli anni 80 deceduto ieri dopo una lunga ed estenuante battaglia contro il cancro. Aveva iniziato con le chemio nel 2018 e pare non si fosse arrestato quel processo di cura che ciclicamente l'avrebbe condotto in ospedale per periodi più o meno brevi. Di professione pittore, dopo un fortunato periodo nella moda e nella musica, aveva fatto perdere le sue tracce. Madonna ha affidato a Instagram il suo dolore: «È straziante sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano così gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice ovunque tu sia Nick Kamen».

APPROFONDIMENTI LA SCELTA Bill Gates e Melinda, un divorzio da 210 miliardi: l'annuncio in...

Ilary Blasi bacia Jeda, poi lo invita fuori: «Facciamo un aperitivo io e te senza Totti e Vera»

Madonna è stata in qualche modo il pigmalione di Nick Kamen quando, dopo lo spot Levi's del 1985, nel quale lo si vedeva entrare in una lavanderia, togliersi i jeans e restare tranquillamente in boxer a leggere il giornale, il modello aveva raggiunto una notorietà mondiale prettamente per meriti estetici. Madonna invece andò oltre e per prima ne intuì le potenzialità canore, decidendo, insieme al produttore Stephen Bray nel 1986, di produrgli un singolo scritto di suo pugno, dal titolo Each Time You Break My Heart.

© RIPRODUZIONE RISERVATA