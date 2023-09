Linus, il Festival del Fumetto ad Ascoli: da Zerocalcare a Raphael Gualazzi, ecco chi sono gli ospiti

Tutto pronto per Linus - Il Festival del Fumetto in programma ad Ascoli dal 22 al 24 settembre. Saranno tre giorni di eventi per rileggere storia, cinema, letteratura, musica attraverso la lente del fumetto. La kermesse è stata presentata oggi a Milano da Elisabetta Sgarbi. Da segnalare la mostra inedita "1973 - 2023 a cinquant'anni dal Golpe in Cile, nelle tavole di Alfredo Chiappori", vignettista, fumettista e illustratore che subito dopo il colpo di stato dell'11 settembre 1973 disegnò 20 tavole di denuncia.

Gli ospiti

Tra gli ospiti il due volte Premio Strega Sandro Veronesi, che condurrà il dialogo principale con Francesco Tullio-Altan. Cresce l'attesa anche per Sio e Zerocalcare. Sui palchi anche Barbara Bouchet, Irene Grandi e l'urbinate Raphael Gualazzi.