È tutto pronto per una serata spaventosamente spettacolare. Halloween è ormai da anni appuntamento fisso anche per il by night marchigiano che si presenta in gran spolvero per questa notte. Il Donoma di Civitanova Marche stasera ospita sul palco Tananai, già protagonista al Festival di Sanremo 2022 e voce fra le più interessanti del panorama musicale italiano attuale.



Il singolo di platino



Il suo singolo “Sesso occasionale” (certificato disco di platino) a pochissimi giorni dalla conclusione della kermesse era già in Top10 tra i brani più ascoltati di Spotify Italia e anche il precedente “Baby Goddamn” scala le classifiche, raggiungendo la vetta della Top50 di Spotify Italia e la Top5 dei singoli più venduti per la classifica Fimi/gfk. Al Brahma di Civitanova Marche “La paura fa 90, Nostalgia ‘90”. Domani invece parti per i più giovani, Young Time, dalle 16 alle 20 special guest Gaia Bianchi, giovanissima diva del web. Nel 2020, a soli 16 anni, pubblica il suo primo singolo ufficiale, “VVS”. In passato, aveva collaborato con il rapper Adamo Bara Luxury per il brano “Puerto Rico”. Ora Gaia ha già raggiunto oltre 2 milioni di followers su Tik tok e superato i 1,5 milioni su Instagram. Speciale Halloween Eventidivertenti al Melaluna di Castelfidardo. È gradito un abbigliamento spaventosamente divertente. h. 20.30 Show Dinner Music e Live, poi dopocena si balla in 2 ambienti. Torna con una Special One Night proprio per Halloween il Mia di Porto Recanati. Appuntamento spaventoso e immancabile per il noto ritrovo portorecanatese.



Le cene



Alla Serra di Civitanova Marche stasera “Halloween in Serra”, la cena delle streghe con Oriano e Alessandrino, dopocena Segui J… si balla. Scenografie Chic, Opera, House, dj resident Fabrizio Breviglieri, direzione artistica Aldo Ascani. Domani Pil Love Stage 73. Al Cala Maretto di Civitanova Halloween Night. Cena spettacolo con menù alla carta. Drag Queen Show. Teekanne Friendly, Dj Goldbachen e Mutze. Voice Fedebull. Spostandoci in provincia di Ancona, al Miami Club di Monsano, Halloween anni 90. Guest dj Jad from Articolo31 e dj Wlady. Main Room: dj Tommy, Emiliano Effe, Apj ed Albak. Afroprivè: dj Fabrizio Fattori. Al Sottovento di Numana stasera Halloween 2022. Remember disco dance A partire dalla cena, tutta la musica più bella dagli anni 70 ad oggi.



L’Apocalisse



Al BB di Cupra Marittima Halloween 2022 -Apocalypse, con 2 ambienti del tutto rinnovati per la notte più lunga e spaventosa dell’anno. Alla Discoteca Baia Imperiale di Gabicce Mare, Halloween 2022. La notte del giudizio. Shakera. Al Much More di Matelica. Halloween. Main Room Klab Room Penelope privè Cosmic Room. Mentre al Mamamia di Senigallia. Halloween Random. E ancora stasera presso la Discoteca Luxury di Porto San Giorgio Halloween 2022. La grande festa delle scuole nella notte delle streghe. Mentre al Jonathan a San Benedetto del Tronto Vampire Halloween Night. Cena e dopocena discoteca.