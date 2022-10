Fedez compie 33 anni, il dolce post con Chiara e i bimbi e il party di compleanno con gli amici vip

Pigiama, sorrisi e abbracci. Così, di buon mattino, Fedez festeggia i suoi 33 anni. Con un post su Instagram, il rapper pubblica una foto con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vitto. «Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato» scrive in didascalia Fedez mostrandosi felice e orgoglioso della vita che ha e della sua famiglia.

Gli auguri

Pioggia di commenti sotto il post del rapper da parte di vip e follower che non esitano a commentare il post. «Auguri» scrive il cantante Eugenio in via di Gioia, «Hai raggiunto consapevolezze di vita per cui ora davvero prenditi anche momenti per te» è il dolce commento di un fan. E ancora, tanti cuoricini da parte della cognata, Francesca Ferragni fino a «Tantissimi auguri Fedeee» di un altro follower.

I festeggiamenti

Come da tradizione Ferragnez, i festeggiamenti non sono mancati. Volti noti, tra cui Tananai e Chiara Biasi, erano presenti ieri al party per Fedez e gli scatti sono stati pubblicati sui social. Musica, palloncini, drink e baci: una festa eplosiva è stata organizzata per Fedez in una location da sogno con piscina e terrazzo panoramico su Milano. E, rigorosamente come ad ogni compleanno, non è mancata la torta con le candeline.

Seppur gli anni passino, Fedez "invecchia" bene e, a soli 33 anni si dice fiero di quello che ha costruito, ma soprattutto di quanto la vita gli abbia regalato. Carriera, famiglia, figli: il rapper è al completo. Ma nell'ultimo anno ha dovuto attraversare momenti diffiicili, come l'operazione per asportare il tumore al pancreas e la riabilitazione successiva. Ma quel periodo, per fortuna, è soltanto un ricordo.