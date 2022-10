Halloween, "La Notte di Harry Potter" a Noci: e il centro storico si trasforma in Howgarts

In occasione di Halloween, domenica 30 e lunedì 31 ottobre il centro storico di Noci si trasformerà in Howgarts per la seconda edizione di “La notte di Harry Potter”. I piccoli maghi che si iscriveranno potranno prendere parte ai giochi inerenti al grande romanzo della saga scritta da J.K. Rowling (gestiti da due associazioni ludiche e ricreative incentrate sui bambini).

L'evento

“La notte di Harry Potter” è pensata per i più piccoli, ma non solo: gli organizzatori hanno previsto giochi e cacce al tesoro (affidati alle associazioni “Vivere a colori” e “Smile”), ma ci saranno anche angoli per la degustazione di cibo, fra street food e vino del territorio (fra le realtà coinvolte Mattarello di Bari, Cantine Polvanera di Gioia del Colle, La Bodega di Angelina di Castellana Grotte). Inoltre, è previsto intrattenimento musicale, e pure il “Ballo del ceppo”: anche in questo caso c’è di mezzo Harry Potter.