Grammy Awards, il record di Taylor Swift: miglior album dell'anno (per la quarta volta). Sul palco a sorpresa anche ​Céline Dion

Dopo la sfilza di primati conquistati nel 2023, Taylor Swift è diventata la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l'album dell'anno, considerato l'onore più prestigioso della serata. Con Midnights la pop star miliardaria supera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria. Swift aveva già vinto per Fearless, 1989 e Folklore.

Billie Eilish alza il suo primo Grammy della serata. La 22enne ha vinto per la migliore canzone con la ballata per pianoforte What Was I Made For?, scritta per la colonna sonora di Barbie. Salita sul palco a fianco del fratello, il produttore e compositore Finneas, ha ringraziato la Recording Academy e ha dedicato il premio a tutta la squadra del film che ha sbancato i botteghini di mezzo mondo la scorsa estate. Soprattutto, ha nominato la regista Greta Gerwig e la protagonista Margot Robbie, che sono state escluse dalle candidature agli Oscar.

Secondo la Recording Academy la miglior registrazione dell'anno è quella del brano Flowers di Miley Cyrus. «Grazie.

Mentre la cerimonia, iniziata tre ore e mezzo fa, volge al termine, il premio per miglior artista esordiente è stato vinto da Victoria Monét, la cantante R&B nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1989.

Céline Dion ha fatto un'apparizione a sorpresa alla cerimonia dei Grammy Awards 2024 alla Crypto.com Arena di Los Angeles nel mezzo della sua battaglia in corso contro la sindrome della persona rigida, una malattia rara.