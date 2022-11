Victoria dei Maneskin nuda sul water, la foto sfida la censura. E Damiano va sul palco in mutande

Prosegue il tour dei Maneskin negli Stati Uniti, dopo aver vinto un premio all'American Music Awards ed in attesa della notte dei Grammy. Ultima tappa Boston, dove la band di Damiano e compagni sembra aver lasciato di nuovo il segno. Se nei giorni scorsi, i fan erano in delirio dopo aver visto il frontman dei Maneskin esibirsi in gonna, chissà cosa diranno nel vedere Victoria in un momento molto intimo, ma sdoganato su Instagram.

Quando natura chiama

La rocker romana, sempre sorridente, è seduta sul water per espletare un bisogno di madre natura, tra scatoloni, un quadro appoggiato al muro ed un secchio che sembra di vernice. Niente toilette super lusso per la band più popolare al mondo, che anche quando hanno impellenze fisiologiche si adattano alla situazione, senza snobismi da star. Damiano invece, finisce il concerto in mutande, letteralmente. I Maneskin spesso si fanno fotografare nei momenti più normali della loro vita, non solo quando suonano scatenati sul palco, ma quando dormono, mangiano, guidano o sono seduti su un water del bagno.