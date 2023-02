Ben Affleck annoiato ai Grammy accanto a Jennifer Lopez. E lei rifiuta il bacio

Un Ben Affleck annoiato è quello apparso alla cerimonia dei Grammy. Jennifer Lopez ha voluto prendere parte all'evento a Los Angeles con il marito. A differenza di lei, però, il suo compagno sembrava divertirsi molto meno stando alle immagini di lui che circolano sui social. E sono soprattutto quelle del suo scarso entusiasmo di fronte all'esibizione di Stevie Wonder in Higher Ground ad essere notato, poi interpretato da alcuni come una profonda noia, prima di essere parodiato.

Ben Affleck annoiato ai Grammy, cosa è successo

«Ben Affleck ai Grammy, sono io ogni volta che faccio una videochiamata su Zoom», ha scritto un utente su Twitter. "Non importa quanto sia brutta la tua giornata, ti assicuro che non sei così infelice come Ben Affleck ai Grammy in questo momento", ha commentato un altro.

I precedenti

Non è la prima volta che Ben Affleck diventa un meme. Nel 2016, un'intervista con l'attore Henry Cavill è diventata virale per l'atteggiamento triste e sopraffatto che Ben Affleck aveva in quel momento. Questa domenica nessuna telecamera poteva perderlo. Nemmeno quando ha voluto dare un bacio alla moglie, tornata al suo fianco dopo aver consegnato il premio per il miglior album pop a Harry Styles. Un bacio che Jennifer Lopez non sembra aver apprezzato molto.