«Assistente personale di una famosa cantante per anni, licenziata con una mail: sul red carpet dei Grammy non le ho dato le mie scarpe»

Quando si pensa al ruolo dell'assistente personale di una celebrità di qualche tipo torna spesso alla mente l'incredibile esibizione di Anne Hathaway ne "Il Diavolo veste Prada" e le parole taglienti che le rivolgeva Miranda Priestly, interpretata dall'eccelsa Meryl Streep: un capo che pretende il mondo e mette costantemente alla prova la "povera" ragazza con richieste decisamente creative e un po' fuori di testa.

Nel film, infatti, all'assistente veniva detto di rimediare una copia del volume ancora non pubblicato della saga di Harry Potter in poco tempo, mentre nella realtà a Louisa è stato chiesto di dare le proprie scarpe alla cantante per cui lavorava e rimanere scalza, sotto la pioggia, a tenere i suoi due cani al guinzaglio fino alla fine della cerimonia dei Grammy.

In un video che ha raccolto quasi 20 milioni di visualizzazioni, la ragazza racconta del suo licenziamento via mail e lamente i motivi che, secondo lei, avrebbero portato alla decisione.

Il racconto di Louisa

Una serata decisamente da dimenticare, quella dei Grammy, per Louisa Malcher: dopo essere stata trattata in maniera poco carina dal "capo" ed essersi dovuta prendere cura dei suoi due cani per gran parte della serata, è arrivato anche il licenziamento.

«La cantante a cui ho fatto da assistente personale per ormai due anni e che considero, letteralmente, un'amica...

mi ha licenziata ieri sera a causa della mia "pessima performance" ai Grammys», racconta Louisa, che passa a illustrare cosa, in realtà, è accaduto in quell'occasione. Il primo problema si è presentato durante il red carpet: quando la cantante si trovava già lì, si è accorta di aver dimenticato il suo cambio di scarpe in hotel: «Ovviamente, chiarisce la ragazza, è un bel problema perché non puoi di certo sfilare a piedi nudi».

Dopo aver osservato le calzature di tutte le ragazze al lavoro lì, la cantante ha scelto proprio quelle di Louisa: «Normalmente gliele avrei date, anche se con riluttanza, ma se avete seguito l'evento vi ricorderete che c'era una pioggia torrenziale a Los Angeles».

La seconda richiesta

Per questo motivo, la ragazza ha rifiutato: «Ma ho capito subito che non ne è stata affatto felice». Qualcun altro ha finito per dover fare il sacrificio. Il secondo problema c'è stato a causa dei due cani della cantante e della decisione di portarli con lei durante la premiazione: «Per qualche motivo, credeva potessero davvero entrare».

Louisa afferma che tecnicamente gli animali erano registrati come da supporto emotivo, ma la cantante si era spesso vantata di aver ottenuto la qualifica in maniera illegale. In ogni caso, la sicurezza non ha fatto entrare i cani e la ragazza ha dovuto tenerli al guinzaglio fuori dall'edificio: «L'evento che aspettavo da tutto l'anno, per cui mi ero vestita e preparata... e io ero fuori a prendere la pioggia».

Dopo 45 minuti di attesa, l'assistente decide di portarli a casa: «Ovviamente la cantante non è stata contenta della mia decisione, ma non pensavo davvero che arrivasse a licenziarmi». Per di più, il licenziamento è arrivato soltanto tramite una mail da parte della manager.

Le ipotesi degli utenti

Gli utenti hanno commentato per chiede di chi si tratti, incuriositi dalla storia. Molti hanno ipotizzato sia Alix Earle, ma qualcuno fa notare che per lei non c'è stata alcuna nomination.

Qualcun altro, invece, crede possa essere Olivia Rodrigo. Anche se in misura minore, c'è chi pensa la cantante in questione sia Lana del Rey.

Infine, diversi utenti fanno presente che non c'è neppure la certezza che lo sfogo di Louisa corrisponda alla verità.