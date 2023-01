Pointer sisters, morta Anita nella notte di Capodanno a causa di un tumore: aveva 74 anni

Anita Pointer delle Pointer Sister è morta il giorno di Capodanno a causa di un tumore. La cantante, che con il gruppo aveva riscosso moltissimo successo negli ani '70 e '80, aveva 74 anni ed era malata da tempo.

Anita Pointer è cresciuta in una famiglia molto numerosa: la cantante era la seconda di quattro sorelle, iniziò ad esibirsi con il duo "June e Bonnie" nel 1969 per poi formare il più famoso trio.

Secondo quanto riporta il giornalista Roger Neal, Anita è morta a Beverly Hills circondata dai suoi cari.

I successi musicali

Anita Pointer insieme alle Pointer Sister vinse un Grammy per i grandi successi pop come i brani "I'm So Excited", "Jump (For My Love)" e "Fire", canzoni che ancora oggi sono conosciute.