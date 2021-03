Grammy, trionfa Beyoncé con 28 premi ma il principale va a Billie Eilish. Album dell'anno a Taylor Swift

Beyoncé fa storia alla 63/a edizione dei Grammy ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la categoria disco dell'anno (Record of the Year). Eilish si è aggiudicata la vittoria per la seconda volta dopo l'incetta di premi all'edizione 2020. Per la stessa categoria erano state candidate anche Beyoncé, Due Lipa, Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé oltre che Black Pumas, DaBaby Featuring Roddy Ricch, Doja Cat e Post Malone.

The Grammys belonged to Beyoncé and Taylor Swift, continuing their domination of music’s biggest awards https://t.co/V9WE5zBywC — The Washington Post (@washingtonpost) March 15, 2021

Il secondo premio più importante, “Album dell'anno”, è stato vinto da Taylor Swift con “Folklore”. Swift è la prima donna ad aver vinto ai Grammy nella categoria per la terza volta eguagliando primati appartenuti a Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon. Tuttavia a far storia è stata Beyoncé che, con un totale di 28 Grammy vinti da un'artista femminile, ha superato il primato finora appartenuto alla violinista statunitense Alison Krauss (27 premi). All'edizione 2021 degli Oscar della musica, Queen Bey ha vinto il premio per il miglior video musicale con “Brown Skin Girl”, quello per 'la migliore performance rap' e 'migliore canzone rap' con Savage insieme a Megan Thee Stallion e quello per la 'migliore performance R&B' con 'Black Paradè. Per Brown Skin Girl il premio è andato anche alla figlia di Beyoncé e Jay-Z, Ivy Carter, nove anni, facendo di lei una delle più giovani vincitrici nella storia dei Grammy. Il record assoluto di premi vinti appartiene al defunto direttore d'orchestra di origini ungheresi Georg Solti.

L'edizione 2021 dei Grammy si è svolta nel segno della pandemia, senza pubblico, senza red carpet e con performance che sono state un misto di dal vivo e pre-registrato. La serata, in diretta da Los Angeles, è stata presentata dal comico de The Daily Show Trevor Noah. L'ultima grande notte della musica sarà anche ricordata come la notte delle donne. Le top quattro categorie sono state infatti vinte tutte da artista donne. Oltre a Billie Eilish e Taylor Swift, I Can't Breathè di H.E.R. è stato scelto come brano dell'anno. Il Grammy per la categoria 'Song Of The Year' viene assegnato a chi ha scritto la canzone premiata. In questo caso la stessa H.E.R.. Megan Thee Stallion ha vinto il Grammy come miglior artista emergente (Best New Artist). La rapper ha portato a casa tre premi facendo a sua volta storia e diventando la prima rapper donna a vincere per la miglior canzone rap. Soddisfazione anche per Harry Styles che ha vinto il Grammy come 'Best Pop Solo Performancè con Watermelon Sugar. Per l'artista inglese, ex One Direction, si tratta della prima partecipazione nonché prima vittoria. Styles ha anche aperto la serata cantando lo stesso brano.

