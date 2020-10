GF Vip, «Massimiliano Morra gay»: Adua nega tutto. Tommaso Zorzi la sbugiarda: «Lo ha detto anche a me». Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip l'attore ha scoperto che la sua ex, parlando con le sue amiche, ha rivelato la sua presunta omosessualità.

In settimana ha tenuto banco la notizia di una presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Adua, sua ex fidanzata, ha parlato di lui con Dayane Mello e Matilde Brandi dicendo che è gay. Dopo aver mostrato il video Adua però smentisce di aver detto questo: «Non ho mai detto che è gay, ho detto che è uno stratega».

«Io non so dove Adua veda questa strategia - spiega Morra - aver legato con Guenda non è strategia. E poi io sono fidanzato e Guenda lo sa e quindi state dicendo che Guenda è una poco di buono».

Dayane però parlando con Guenda sussura: «Fregatene, vivi la tua esperienza... io devo proteggere una mia amica». In chiusura arriva anche Tommaso Zorzi: «Non penso sia corretto fare outing forzati... parlo in genere». Durante le nomination Zorzi però nel segreto del confessionale sgancia la bomba e sbugiarda Adua: «Io nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano era gay quando eravamo in albergo. Però sto tremando perché sono stronzo. Ma quando dice queste cose sapendo che io so tutto e sta con il rosario in mano anche no».

