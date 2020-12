Gf Vip, lite furiosa. Dayane Mello va fuori di sé con Adua Del Vesco: «Che caz*** fai?». Intervengono gli altri

Gf Vip, ite furiosa. Dayane Mello va fuori di sé con Adua Del Vesco: «Che caz*** fai?». Intervengono gli altri. Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi è nata un'accesa discussione tra le amiche inseparabili Dayane Mello e Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco. Motivo? La modella brasiliana non avrebbe gradito alcune frasi pronunciate dall'attrice. Ma andiamo con ordine.

Nella Casa, in molti pensano che Dayane manipoli Adua. Quest'ultima avrebbe ammesso di essere stata influenzata dall'amica, per poi rimangiarselo davanti a Dayane. «Non ho detto che mi hai manipolato - ha spiegato Adua - ho detto che ho assorbito alcune tue parole». Ma Dayane s'infuria: «Che caz*** fai? Io sono così, non mi importa se mi votano tutti».

Anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma cercano di farla ragionare: «Alcune volte sei troppo imperativa e rischi di essere fraintesa». Intanto, su Twitter i fan di dividono tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Domani la diretta.

