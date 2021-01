Gf Vip. Adua Del Vesco scoppia in lacrime. Interviene Andrea Zelletta, poi il gesto choc: «Che fanno?»

Rosalinda Cannavò ha una crisi di pianto nella casa del GfVip. Interviene Andrea Zelletta, poi avviene l'incredibile: «Che fanno?». Ieri notte, l'attrice siciliana è scoppiata in un pianto disperato. Motivo, la sua relazione sempre più precaria con il fidanzato Giuliano. I suoi genitori, infatti, le hanno fatto sapere che il ragazzo ha interrotto i legami con loro.

«Era già accaduto - spiega Rosalinda in lacrime - ma non ce la faccio più. Non sento più un noi». A consolarla in giardino, la coppia dei Prelemi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e Andrea Zelletta. Proprio quest'ultimo si è dimostrato molto dolce con Adua Del Vesco (alias Rosalinda) durante tutta la serata. I due hanno partecipato anche insieme alla prova di recitazione sulla trama di Titanic e si sarebbero avvicinati molto. Con tanto di bacio romantico.

Immediati i commenti su Twitter. «Si guardano con amore, c'è davvero trasporto». E ancora: «Lui è protettivo con lei, la ship è pronta». E sulla Casa passa il primo aereo per gli Zelinda. Nuova coppia? Staremo a vedere.

