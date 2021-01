Gabriel Garko in ospedale, il video con la flebo preoccupa i fan: «Come sta?»

Fan preoccupati per Gabriel Garko dopo che l'attore ha pubblicato una storia su Instagram dall'ospedale o da una clinica. I video lo mostrano attaccato alla flebo. Poche parole in cui non spiega cosa gli sia accaduto, ma rassicura i followers sulle sue condizioni di salute. In molti si sono chiesti come stia e perché si sia reso necessario intervenire con una flebo. C'è ancora il mistero sul suo stato.

GABRIEL GARKO CON LA FLEBO, IL VIDEO

«Oggi flebo, ma va tutto bene», assicura l'attore, che tranquillizza i follower con il suo sorriso. Potrebbe essere stato necessario reidratarlo oppure somministrargli dei medicinali. L'attore ha avuto il Covid recentemente e l'episodio potrebbe essere legato agli strascichi dell'infezione. «Adesso sono immune, per un po' sono tranquillo - aveva detto a dicembre a Live non è la d'Urso - metto sempre la mascherina. Non vedo l'ora di fare un falò con tutte le mascherine».

GABRIEL GARKO CON LA FLEBO, IL COMING OUT

Recentemente Gabriel è balzato agli onori del gossip dopo aver rivelato durante la diretta del Grande Fratello Vip e una conversazione con Adua Del Vesco, di essere omosessuale. Il pubblico ha apprezzato la sua sincerità e la sua voglia di gridare al mondo quel che per un lungo tempo ha tenuto nascosto.

