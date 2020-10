Rabbia Elisabetta Gregoraci contro Briatore al GFVip: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto»

GFVip, rabbia Elisabetta Gregoraci contro Briatore dopo la clip: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto». Flavio Briatore in settimana ha rilasciato una lunga intervista al Fatto quotidiano in cui ha attaccato la sua ex moglie. La Gregoraci ha ribattuto in diretta punto per punto.

Elisabetta Gregoraci durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha la possibilità di leggere alcuni pezzi dell'intervista che l'ex marito Flavio Briatore ha concesso a Il Fatto Quotidiano.

La Gregoraci non si è fatta intimidire e al termine della clip si è lasciata sfuggire: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto».

Elisabetta ha voluto rivedere ogni signola dichiarazione e ha ribattuto punto per punto all'intervista dell'ex marito: «Quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna».

Sul mantenimento: «Subito dopo la mia separazione uscirono notizie non vere, io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, e tutte le volte che lui si arrabbiava sono andata dritta per la mia strada. Mi dispiace questa intervista perchè in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche andare a tagliare i nastri io non mi vergogno, come vedi parte sempre tutto da lui. Signori si nasce non si diventa».



