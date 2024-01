Ilary Blasi e il futuro in Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Rimane con noi, per lei un programma»

È ufficiale: Ilary Blasi non sarà più la conduttrice de L'Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha confermato i rumors degli ultimi giorni nella conferenza stampa con i giornalisti in cui ha illustrato le prossime novità dei palinsesti Mediaset. L'ex signora Totti non tornerà al timone del reality show ma non abbandonerà Mediaset.

Ilary Blasi al posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

«Ilary rimane con noi. Vogliamo lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro. E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary».

Blasi, quindi, sostituirà Elisabetta Gregoraci alla guida dell'evento musicale, negli ultimi anni condotto in coppia con Alan Palmieri.