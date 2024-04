Veronica Peparini e le gemelline Ginevra e Penelope fanno il tifo per vedere Andreas Muller in tv. La tenera foto: «Pronte per te!»

Andreas Muller ha avuto due cheerleader d'eccezione durante la sua ultima apparizione televisiva su Rai 1 da Chiara Francini a "Forte e Chiara", il one woman show condotto dall'attrice. La compagna del ballerino, Veronica Peparini ha condiviso un tenero scatto delle figlie Ginevra e Penelope mentre sono di fronte la televisione sintonizzata sul programma dove poco si esibirà Andreas. «Pronte in posizione per vedere papà a Forte e Chiara su Rai1! Vai papà!», ha scritto Veronica nelle sue storie menre le piccole riposano nelle loro culle, guardando il loro papà.

La vita da genitori è sempre molto difficile, ma Ginevra e Penelope stano regalando momenti incredibili a Veronica e Andreas.

La vita da genitori

Andreas Muller ha risposto ad alcune domande dei fan che sono sempre molto curiosi sulla sua nuova vita da papà.

Tra le varie curiosità, alcuni chiedevano al ballerino di Amici come distinguesse le due gemelline: «Come facciamo a distinguere Ginevra e Penelope? Pur essendo omozigoti per noi sono completamente diverse».

«Quando le piccole saranno grandi che tipo di sport vorreste far provare loro?», chiede un'altra utente e Andreas risponde: «Saranno liberissime di fare ciò che preferiscono ma se si parla del mio volere, non vorrei che facessero le ballerine... Notizia shock ma è la verità!», sorprendendo tutti.

Intanto, per adesso le gemelline si godono il papà e la mamma mentre si esibiscono in casa con balletti improvvisati e crescono respirando nell'aria arte e danza.