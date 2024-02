Veronica Peparini e Andreas Muller svelano i nomi delle gemelline in arrivo. Lui entusiasta: «Entrerò in sala parto»

Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati nuovamente ospiti da Silvia Toffanin per raccontare come sta proseguendo la gravidanza della coreografa. La coppia aveva annunciato l'arrivo delle due gemelline e il gender reveal a Verissimo e i due sono tornati dalla conduttrice per parlare dei preparativi al parto che si fa sempre più vicino. La mammina sta iniziando ad avvertire un po' di ansia per la nascita delle piccole, mentre papà Andreas non vede l'ora di abbracciarle. «Entrerai nella sala parto?» ha chiesto la conduttrice e il ballerino era totalmente entusiasta. Veronica e Andreas hanno rivelato a Verissimo i nomi delle bambine durante la puntata.

I nomi delle gemelline

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno rivelato i nomi delle gemelline che sono in arrivo a breve. «Io ho scelto un nome, mentre Andreas ha scelto l'altro -, ha rivelato l'insegnante di ballo - La prima si chiamerà Penelope, mentre io ho scelto di chiamare l'altra gemellina Ginevra. Il cognome che daremo loro? Peparini Muller. Abbiamo optato entrambi i cognomi». La coppia non vede l'ora di tenere in braccio le piccole e di tornare a Verissimo per presentarle a Silvia Toffanin.