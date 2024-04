Andreas Muller e il caso palloncini: «Se mi stuzzicate mordo, ditemi che non siete seri, non va mai bene un ca***»

Andreas Muller si è sempre definito un tipo molto tranquillo e anche sui social non ha mai scatenato polemiche o dato il via a discorsi che potessero creare discussioni con i suoi follower. Tuttavia, nel giorno di Pasquetta, lui e la sua famiglia hanno fatto volare in aria alcuni palloncini che, poi, non si trovavano più. Alla fine, il ballerino ha fatto sapere con una storia Instagram che i gonfiabili si erano impigliati sulla terrazza della vicina e ha scritto, in modo scherzoso: «Tutto bene quel che finisce bene. Non abbiamo inquinato l'ambiente e nessun animale è morto a causa dei nostri palloncini. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti». Non l'avesse mai scritto. Ecco cos'è successo.

Lo sfogo di Andreas Muller

Andreas Muller, nelle scorse ore, aveva denunciato la scomparsa dei palloncini lasciati liberi nel giorno di Pasquetta e, oggi, ha scritto il messaggio spiegato sopra perché, evidentemente, aveva ricevuto ammonizioni da parte di qualche follower che si lamentava per l'ambiente. Il ballerino ha condiviso uno dei messaggi ricevuti che recita così: «Ci dovevi pensare prima di liberarli, invece di fare ironia sul disastro che causano i palloncini in aria. Sei appena diventato papà. Pensa di più al pianeta che lascerai alle tue bambine».

Quindi, Andreas ha risposto: «Se mi stuzzicate mordo, ditemi che non siete seri oppure che sono impazzito io e non so più come funziona questo mondo.

Andreas Muller papà innamorato

Mi fate davvero paura tutti quanti. Io ho fatto volare i palloncini perché volevo che mio zio che non c'è più, sapesse che sono nate le mie bambine. Ma al di là di questo, ho fatto sapere di averli ritrovati, che non sono finiti in mezzo a boschi o nel mare e rispondete comunque che do esempi sbagliati o che ci dovevo pensare prima. Cioè non va mai bene un ca***, nemmeno scusarsi e, oltretutto, il problema è di come lascerò il pianeta alle mie figlie quando in giro c'è gente che stupra ragazzine e il problema è il palloncino. Voi siete fuori di testa, dovete riprendervi, cancellarvi dai social e vivere più sereni».

Andreas Muller è diventato papà da pochi giorni ed è letteralmente innamorato delle sue bambine Penelope e Ginevra. Il ballerino dedica loro post, storie e pensieri molto dolci e così anche mamma Veronica Peparini.