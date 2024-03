Veronica Peparini ha partorito: nate le sue gemelle. L'annuncio con Andreas Muller: «Penelope e Ginevra sono finalmente qui»

Veronica Peparini ha dato alla luce le sue due gemelline, Penelope e Ginevra. La coreografa e il ballerino Andreas Muller stavano fremendo nell'attesa di questo momento: finalmente le loro piccole sono arrivate e ora sono ufficialmente mamma e papà. La coppia ha affrontato una gravidanza gemellare molto particolare, come avevano raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin, a causa di alcuni problemi insorti durante i 9 mesi, ma fortunatamente tutto sembra essere volto al lieto fine nel migliore dei modi, come dimostra il dolce annuncio sui social.

L'annuncio social di mamma e papà

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno annunciato la nascita delle loro gemelline oggi, 18 marzo, con un dolcissimo post su Instagram in cui il neo papà guarda con amore le due piccole. «Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco», ha scritto il ballerino di Amici, molto commosso alla vista delle sue figlie.

Veronica non ha ancora detto nulla, ma dal post si può intuire che sia andato tutto bene e mamma e papà siano al settimo cielo per l'arrivo delle principesse.