Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò in crisi minaccia di abbandonare: «Sono inutile qui»

Al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) minaccia di abbandonare il gioco perché è fortemente in crisi dopo aver visto e ascoltato il fidanzato. L'attrice è stata tra le protagoniste della diretta di lunedì 25 gennaio e ha finalmente avuto modo di chiarire la crisi con il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, dopo aver saputo, nei giorni scorsi, che il ragazzo era intenzionato a chiederle un momento di riflessione. La coppia si è rivista dopo diversi mesi e Cannavò è sembrata piuttosto in difficoltà, soprattutto quando il giovane, a sorpresa, le ha proposto di andare a vivere insieme.

L'incontro

«Quello che ho fatto fino ad oggi è essere riservato - le ha detto - ma l’ho fatto solo per proteggere quello che abbiamo creato. Non sono riuscito a fartelo comprendere con il messaggio di Natale, ci sono cascato con tutte le scarpe. Ho messo davanti a tutti noi, quel noi di cui parlavi qualche sera fa. Stavamo bene insieme, avevamo trovato un nuovo equilibrio nella stessa città che avrebbe portato a quello cui tu stai facendo riferimento nei tuoi viaggi mentali, e non sono frasi di circostanza. Questi mesi ti stravolgono e ti confondono, perdi le tue certezze. Evidentemente le nostre basi non erano così solide...».

La replica

«Quello che ho detto lo penso, non mi hai dimostrato di voler costruire un futuro con me...Non voglio perdere tempo, voglio che qualcosa cambi», ha ribattuto l'attrice. A quel punto, Condorelli ha estratto una chiave dalla tasca: «Vorrei dare questa a Rosalinda... per rispondere ad una delle sue domande» e il conduttore Alfonso Signorini ha domandato: «Quindi sei pronto a vivere con lei... Rosalinda cosa dici?». La Cannavò, di fronte alle esternazioni del fidanzato e alla sua proposta inaspettata, si è dimostrata poco loquace: «Non me l'aspettavo, non so cosa dire... credo che abbiamo bisogno di tempo... Accetto la chiave ma lui adesso deve capirmi, quando sarò fuori ci chiariremo» e lo ha congedato con un "ti voglio bene".

Lo sfogo

Dopo la diretta Rosalinda è crollata e si è sfogata con i suoi coinquilini: «Sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo…» Rosalinda Cannavò ha poi confidato a Maria Teresa Ruta: «Sto così male che vorrei abbandonare il gioco…» Stefania Orlando le ha consigliato di mettere da parte per un momento la questione: «Devi andare avanti, far finta che quello che è successo prima sia stata una prima parte che è andata male». Carlotta ha fatto l’esempio dei suoi genitori, separatisi dopo 30 anni e tornati insieme dopo 2 anni di pausa, con la madre che ha perdonato anche un tradimento. Stefania inoltre ha aggiunto che la vita di Rosalinda deve concentrarsi anche sul lavoro, gli altri rapporti: «Non devi scegliere tra una cosa e l’altra. Si possono avere entrambe le cose».

Rosalinda è particolarmente stanca e ha concluso: «Forse sto dando il peggio di me. Non servo a niente qui».

