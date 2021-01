Gf Vip, la frase choc di Adua Del Vesco durante la prova settimanale. Fan furiosi: «Ma è impazzita?»

Gfvip, la frase choc di Adua Del Vesco durante la prova settimanale. Fan furiosi: «Ma è impazzita?». In questi minuti, i concorrenti della casa più spiata d'Italia stanno partecipando a una culturale: i ragazzi dovranno interpretare la Divina Commedia. Nei panni di Dante e Beatrice, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Ma durante la preparazione, Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò commette una clamorosa gaffe.

APPROFONDIMENTI LA RIVELAZIONE Jovanotti, la figlia Teresa Cherubini e il tumore: «Ho avuto il... NUOVI AMORI Alberto Aquilani, l’influencer Noemy Forni nuova fidanzata:...

LEGGI ANCHE:

Adua, scrivendo la sceneggiatura della rappresentazione, afferma: «Virgilio è l'autore della Divina Commedia». Ma Samantha de Grenet, incredula, la corregge subito: «Ma no, l'autore è Dante Alighieri». L'attrice siciliana, allora, chiede: «Virgilio chi è il protagonista?». Interviene ancora la de Grenet: «Ma no è Dante il protagonista». Adua Del Vesco domanda sconsolata: «E allora Virgilio chi è? Non facciamo confusione». (Virgilio è la guida di Dante fino al Purgatorio, ndr).

Il bizzarro siparietto non è passato insosservato e su Twitter piovono commenti. «Virgilio autore della Divina Commedia? Ma è impazzita?». E c'è anche ci ci scherza su: «All'università di Teologia di Adua Del Vesco staranno dicendo parolacce». Risate social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA