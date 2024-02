Geolier primo e fischiato a Sanremo 2024: «L’esibizione più brutta della mia vita»

Geolier primo in classifica al festival di Sanremo 2024, anche dopo la serata delle cover che vedeva favorita Angelina Mango, divide e non poco.

Emblematici e fragorosi i fischi a fine serata per il rapper di Secondigliano che si era esibito in un medley con Gué, Luché e Gigi D'Alessio. E Geolier, amatissimo e votatissimo, ci è rimasto a dir poco male.

«È stato bruttissimo - ha raccontato il rapper al Corriere della Sera -, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita. Siamo in tanti a lavorare a questo progetto. Ora vorrei fare qualcosa per i ragazzi di Secondigliano, creare dei campi, creare degli studi discografici a Napoli».