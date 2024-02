(Adnkronos) - Amadeus in versione rock in sala stampa, nella conferenza prima della serata finale di Sanremo 2024. Il direttore artistico intona 'La mia banda suona il rock' su richiesta di un giornalista radiofonico. Amadeus complice probabilmente il buon umore per i dati d'ascolto record, si presta al gioco e affronta un bel pezzo del brano di Ivano Fossati come fosse al karaoke.