Un premio per celebrare la carriera e l’intuizione dei fondatori del Teatro Pirata (oggi Teatro Giovani Teatro Pirata): Silvano Fiordelmondo, Gianfrancesco Mattioni e Diego Pasquinelli hanno vinto l’Eolo Award 2024 alla carriera. Il riconoscimento è stato conferito qualche sera fa, sul palcoscenico del teatro Fontana durante il “Festival Segnali” di Milano, nel corso della cerimonia di premiazione degli Eolo Awards, i più importanti premi nazionali nel settore del teatro per le nuove generazioni.

Per il Teatro Pirata, oggi compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata non è stato il primo “Eolo Award” (diversi i riconoscimenti alle produzioni degli scorsi anni), ma è stato con molta più probabilità quello più significativo perché ne va a riconoscere l’opera: oltre 40 anni di attività punto di riferimento del pubblico nazionale ed internazionale per creatività, ricerca, attenzione verso il pubblico.

La pièce estemporanea

Invitati sul palco del Teatro Fontana per ricevere il premio, Silvano Fiordelmondo, Gianfrancesco Mattioni e Diego Pasquinelli hanno intrattenuto il pubblico del Festival Segnali con una pièce estemporanea ed un emozionato ringraziamento. Mattioni ha voluto celebrare il momento leggendo il post pubblicato all’indomani dell’ultima loro recita tutti insieme, lo scorso 4 febbraio al Teatro Pergolesi di Jesi, con lo spettacolo cavallo di battaglia della compagnia: “Il gran circo dei Burattini”.

«Ieri sera, in teatro c’erano tutti, ma proprio tutti. Anche quelli che non c’erano, erano li. Fidatevi. È stato un vero tuffo nel passato, avremmo voluto cambiare le cose in meglio, fare lo spettacolo perfetto. Perciò grazie, alle imperfezioni, grazie a chi ci ha amato, accolto, ospitato, coccolato, a chi ci ha sopportato e supportato, grazie alle compagne/i di strada, grazie a tutti i tecnici incontrati in tutti i palcoscenici che abbiamo calcato, grazie a tutte le attrici e gli attori, registi scenografi organizzatori critici e burattinai con i quali abbiamo condiviso molto, tanto, a volte anche troppo, grazie a tutte le donne e gli uomini del Tgtp Teatro Giovani Teatro Pirata, che stanno portando verso il futuro, il nostro piccolo sogno. E grazie infine ai miei due impareggiabili Soci e Fratelli, cialtroni fino alla fine».

L’eredità artistica

L’eredità artistica dei tre fondatori della compagnia Teatro Pirata prosegue, da alcuni anni, sotto il nome di Teatro Giovani Teatro Pirata, impresa sociale impegnata nel settore della produzione e della formazione teatrale per le nuove generazioni. Molto intensa l’attività produttiva, con giovani talenti e compagini artistiche divenute nel tempo affermati professionisti del settore.

Le motivazioni

Queste le motivazioni del premio consegnato al trio dei fondatori: «Eroici portabandiera per dieci anni del Teatro del Barattolo prima e dal 1993 del mitico Teatro Pirata di Jesi con il quale hanno allietato migliaia di bambine e bambini attraverso l’organizzazione e la realizzazione di decine di progetti sul territorio, creando nel contempo un teatro d’attore e di figura di meravigliosa e fantasmagorica sostanza».