Sanremo, ascolti record per la finale: 74.1% di share e 14,3 milioni di spettatori. Il confronto con i precedenti

Ascolti boom per la serata finale del festival di Sanremo. La quinta serata, dalle 21.27 all'01.59, è stata seguita da 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. L'anno scorso la media dell'ultima serata del festival, dalle 21.25 all'1.59, era stata di 12.256.000 telespettatori con il 66% di share.

I precedenti

Per trovare un share medio migliore bisogna risalire al festival di Baudo del 1995.

Vendite record

«Oltre ad un grande e doveroso ringraziamento al direttore artistico Amadeus vogliamo evidenziare il ruolo decisivo di tutte i professionisti delle case discografiche che in un festival molto complesso, con trenta artisti in gara, hanno dato il proprio meglio affinché l'evento raggiungesse anche un successo sul fronte del mercato musicale oltre che artistico». Lo dice Enzo Mazza, ceo della Fimi, la federazione dell'industria musicale, a consuntivo dell'edizione 2024 del festival di Sanremo. «I primi dati - aggiunge Mazza - mostrano un risultato sopra le aspettative per un edizione che sta avendo un riscontro di vendite record e per questo motivo vanno ringraziati tutti coloro che dietro le quinte hanno permesso di raggiungere questo obiettivo».