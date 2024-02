Televoto, perché ha vinto Angelina Mango e Geolier è arrivato secondo con il 60% delle preferenze. Le polemiche e i problemi tecnici

Se a decretare la il vincitore di Sanremo 2024 fossero bastate le preferenze espresse dal televoto, Geolier avrebbe conquistato il primo posto a mani basse: il brano «I p’ me, tu p’ te» ha conquistato il 60% delle preferenze del pubblico. Notevole il distacco degli altri cantanti in gara, a partire dalla regina del Festival, Angelina Mango: «La noia» ha totalizzato il 16.1% delle preferenze. Seguono «Casa mia» di Ghali con 8,3%, l'8% per Annalisa, il 7,5% per Irama. Come nella serata delle cover, che aveva visto il rapper di Secondigliano al vertice della top five, anche nella finale il pubblico ha espresso una preferenza netta, che ha scatenato le polemiche sull'origine e la "legalità" dei voti.