Amadeus, la Rai lo vuole a Sanremo per altri due anni. Lui: «Ecco cosa ho risposto». E svela un nuovo programma con Fiorello

La Rai ha incontrato Amadeus per offrirgli ufficialmente la conduzione del Festival di Sanremo per altri due anni. L'anticipazione di TvBlog, che ha svelato il retroscena sulla trattativa, è stata confermata dal conduttore a "VivaRai2", dall'amico Fiorello che lo ha chiamato in diretta. «È vero, ci siamo incontrati...», ha ammesso Ama. L'ad Rai Roberto Sergio aveva detto pubblicamente che un nuovo tentativo sarebbe stato fatto, nonostante il «no» di Amadeus sembrasse definitivo.

La risposta di Amadeus

Amadeus, incalzato da Fiorello, ha amesso di aver incontrato i vertici Rai per pianificare il futuro. «Sì, li ho visti», ha detto. «Ti hanno pregato in ginocchio di restare?», ha scherzato Fiorello.

Con il solito aplomb, Amadeus ha fatto sapere di aver ribadito il suo no a continuare. Secondo TvBlog, che ha anticipato la notizia, la Rai avrebbe proposto un rinnovo di due anni ad Amadeus e si tratterebbe di un primo incontro. I vertici di viale Mazzini sperano di sgretolare piano piano di muro del conduttore, per riportarlo alla fine all'Ariston.

Il nuovo programma

Inoltre, in Rai si è discusso di un nuovo programma in prima serata con Amadeus e Fiorello. «Lo faremo in autunno o più avanti», ha detto Amadeus. «Te ne parlerò in Sardegna quest'estate», ha poi detto all'amico Fiore il conduttore.