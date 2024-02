Angelina Mango vince Sanremo 2024: «Grazie siete matti». Non vinceva una donna da 10 anni. Chi è la cantante figlia d'arte

Angelina Mango trionfa a Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana va alla cantante figlia d'arte, con il suo brano La noia, tra i favoriti già da giorni alla vittoria finale dopo i costanti piazzamenti nelle classifiche provvisorie di tutte le altre serate. «Siete matti, grazie di cuore all'orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, a mia madre, a mio fratello, alla mia famiglia, grazie che siete venuti», ha detto tra le lacrime.

A completare il podio Geolier (con il brano I p me tu p te) e Annalisa (con il brano Sinceramente), al quarto posto Ghali (Casa mia) e al quinto Irama (Tu no). Erano 10 anni che una donna non vinceva il festival: l'ultimo successo risaliva al 2014, quando Arisa si impose con Controvento

Angelina Mango ha vinto con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%.