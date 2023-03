FABRIANO - Torna a calcare le assi del palco del Teatro Gentile di Fabriano la compagnia Papaveri e Papere che sabato prossimo (25 marzo, ore 21,15) debutterà con il nuovo spettacolo “Gli ultimi saranno gli ultimi”.



La storia







La trama presenta un incrocio di destini tra donne e uomini normalmente distanti tra loro, raccontata attraverso un testo che alterna momenti drammatici a gag comiche ed esilaranti attraverso le quali l’autore porta a riflettere su un problema molto diffuso in Italia: la sempre più difficile conciliazione tra due diritti: la maternità e il lavoro. In particolare la vicenda vissuta tutta in una notte nell’ufficio dell’amministratrice delegata della Green Life Italia Carola Liverani (Federica Petruio), fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, dove si ritrovano anche la saggia donna delle pulizie Teresa Nardiello (Catia Stazio), il goffo guardiano notturno Bruno Sebastiani (Massimo Arteconi), l’ingenua agente di Polizia Raffaella Fumagalli (Cristiana Vergnetta), la sarcastica e disillusa trans colombiana Manuela (Claudia Mengarelli) e Luciana Colacci (Maurizia Pastuglia), una donna incinta a cui viene impedito di continuare a fare il suo pur umile lavoro e che, per riappropriarsi del diritto a vivere una vita dignitosa per sé e per la nascitura, prende in ostaggio i presenti minacciandoli con una pistola.

Il testo



Il testo, nella versione originale, è stato creato da Massimiliano Bruno, Paola Cortellesi, Riccardo Milani e Furio Andreotti e debutterà a Fabriano in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale del Teatro. Per la compagnia fabrianese la prima del “Gentile” rappresenta anche un grande ritorno sulle assi del teatro cittadino a 9 anni di distanza dalla rappresentazione di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”, il maggior successo di Papaveri e Papere.

Alla regia (e all’adattamento) Andrea Fiorani. Nato a Pesaro nel 1982, inizia giovanissimo a frequentare i laboratori teatrali della Compagnia della Rancia per proseguire poi la sua formazione artistica a Roma diplomandosi al Conservatorio teatrale e cinematografico “La Scaletta” di Giovan Battista Diotaiuti. Nel 2015 inizia la sua attività con Papaveri e Papere recitando in “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”, oggi alterna all’attività di recitazione quella di formatore teatrale. Lo spettacolo, che si svolge sotto l’egida dell’Unione Italia Libero Teatro, si avvale della collaborazione del Comune di Fabriano (assessorato alla Bellezza) e del sostegno della Fondazione Carifac. L’evento verrà replicato al Concordia di Cupramontana e al Teatro del Sentino a Sassoferrato, nel mese di aprile.



è possibile prenotare online sul sito dell’associazione o richiedere informazioni al 3775134998. Il botteghino del teatro sarà aperto nei giorni 23 e 24 marzo dalle 16 alle 19 e il 25 marzo dalle 16 ad inizio spettacolo.