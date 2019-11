Enrico Brignano vittima di una truffa, arriva il Tapiro d'Oro di Striscia

Enrico Brignano, vittima inconsapevole di una truffa, ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. L'attore e comico romano è solo l'ultimo tra i vip a vedere il proprio nome associato ad una truffa che riguarda i Bitcoin, la popolare criptovaluta molto in voga negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE:

Diletta Leotta riceve il Tapiro d'oro di Striscia per la truffa dei Bitcoin

Prima di Enrico Brignano, altri personaggi famosi, senza prestare alcun consenso, erano stati 'testimonial' di un annuncio che riguardava la possibilità di fare soldi grazie ai Bitcoin, anche se ovviamente poi si trattava di una truffa. Il primo a denunciarlo era stato Marco Baldini, ma poi la stessa sorte era toccata anche a Jovanotti, Diletta Leotta, Carlo Conti, Gianluigi Buffon, Tiziano Ferro, Mahmood, Zucchero, Flavio Briatore e Antonella Clerici.

Valerio Staffelli di Striscia ha quindi incontrato Enrico Brignano per consegnargli personalmente il Tapiro d'Oro. «Si tratta di una grande fake news. Non ho mai detto di fare investimenti e non so neanche cosa siano i Bitcoin» - ha spiegato Brignano - «L'unica parola che conosco che inizia con bit è bitter. Sto pensando seriamente di denunciare tutti quelli che hanno diffuso questa bufala».

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA