Diletta Leotta riceve il Tapiro d'oro di Striscia per la truffa dei Bitcoin

Diletta Leotta riceve il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia per la truffa dei Bitcoin:«Non ne sapevo niente». Come accaduto la scorsa settimana a Lorenzo Jovanotti, anche la Leotta è finita nella rete dei falsi spot per acquistare i bitcoin.

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Diletta Leotta. Come successo con Jovanotti, infatti, anche la conduttrice televisiva e radiofonica era all’oscuro del fatto che alcune sue immagini fossero state utilizzate sul web per invogliare l’acquisto di bitcoin.

Diletta Leotta, raggiunta dall’inviato di Striscia, commenta: «Non ne sapevo niente. Non ho mai prestato la mia immagine per queste cose, è assolutamente una fake news».

