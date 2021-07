Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: «Ti aspettavamo da sempre»

Enrico Brignano e Flora Canto diventano genitori per la seconda volta, È nato Niccolò. A dare la notizia sulla propria pagina Instagram è lo stesso comico romano. Ma una particolare coincidenza, evidenziata dalla Canto in un post social, ha caratterizzato il momento della nascita del loro secondogenito.

Enrico Brignano papà, il messaggio a Flora Canto

Enrico Brignano e la sua compagna Flora Canto annunciano la nascita di Niccolò e lo fanno postando teneri scatti in cui si mostrano in ospedale poco dopo il parto. «È finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre!», scrive l'attore su Instagram, proseguendo con un tenero messaggio rivolto alla neo mamma: «Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino».

Anche Flora Canto posta sui social uno scatto a pochi minuti dal parto con in braccio il piccolo Niccolò accanto al papà e scrive «E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma l’ha fatto!». Il piccolo è infatti venuto alla luce proprio negli stessi istanti in cui andava in onda su Rai 2 il programma condotto dalla Canto "Fatto da mamma": un format in cui ospita mamme vip e prepara con loro i piatti consumati in famiglia.

Secondo figlio per la coppia

Per Brignano e Flora Canto Niccolò è il secondo figlio dopo Martina, a fianco della quale si sono spesso ritratti in dolci scatti durante la gravidanza. Lunga l'attesa prima del parto «Mamma mia però..ma quanto ci mette ad uscire?!! Forse se gli do i baci esce prima!!!”Le sta provando tutte», aveva scritto la conduttrice in uno degli ultimi post.

Tempo di nozze?

Ora crescono i rumors che vogliono il comico romano e l'attrice convolare presto insieme a nozze. Il giornalista Santo Pirrotta nel corso della trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe su Tv 8 aveva anticipato. «C'è un pancino che ancora non si intravede. E pensare che Flora, in una recente intervista, disse 'una volta che aspetto il secondo figlio, costringerò Enrico a sposarmi'. Sarà la volta buona?"» aveva detto. Ma ancora nessuna traccia della proposta ufficiale.

Nel passato di lui c'è già un matrimonio, quello nel 2008 con la ballerina Bianca Pazzaglia. Per lei, invece si tratterebbe di prime nozze, dal momento che è stata legata al conduttore Filippo Nardi ma senza sposarlo. Il primo incontro tra Flora ed Enrico è arrivato quando entrambi erano impegnati, ma niente ha fermato il nascere del loro amore. «All'epoca - ha confidato lei - io ero fidanzata, lui sposato. Poi, qualche tempo dopo ci siamo fidanzati. Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomo all'antica. E' generoso e premuroso».

