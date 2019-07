Enrico Brignano e Flora, vacanze in famiglia a Formentera con la figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivata l’estate e tra una data e l’atro del suo tour “Innamorato perso” il popolare comico, attore e conduttoresi gode la sua famiglia con un viaggio a Formentera assieme alla compagnia ex tronistae la figlia Martina.Enrico Brignano e Flora Canto si sono fidanzati nel 2013, dopo un incontro sulle spiaggia di Sabaudia. Flora usciva dalla relazioni con Filippo Bisciglia (allora gieffino), oggi conduttore di “Temptation Island” e con Francesco Pozzerese, conosciuto sul trono di “Uomini donne”, ma poi ha fatto breccia nel cuore del comico.I due, 17 anni di differenza (53 primavere per Enrico e 35 per Flora) sono inseparabili e il 10 febbraio 2017 è nata la loro prima figlia, Martina. La famigliola è stata sorpresa da “Nuovo” sulla spiaggia di Formentera: Flora e Enrico dimostrano un’intesa perfetta, scherzano e si abbracciano come una coppietta mentre giocano felici assieme alla piccola.