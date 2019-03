Flora Canto super sexy in vacanza alle Maldive col marito Enrico Brignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

più sexy che mai. L'ex tronista, 35 anni, si gode il relax totale e le spiagge paradisiache delle Maldive in famiglia. Insieme al marito,, e alla figlia Martina,ha passato alcuni giorni molto piacevoli.Una cornice da sogno per un amore da sogno:sono più innamorati che mai. Entrambi romani doc, i due hanno viaggiato insieme alla loro bambina, concedendosi momenti di piacevole relax.A documentare le vacanze di Enrico Brignano, reduce da una tournée teatrale, ci ha pensato proprio la moglie Flora. Gli scatti su Instagram mettono in mostra soprattutto un fisico assolutamente al top.