Enrico Brignano, la moglie Flora Canto in ospedale: «Estate di flebo e digiuni»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni e un intervento andato bene, grazie a Dio». Inizia così un lungo post di Flora Canto su Instagram. L'attrice, moglie di Enrico Brignano, si è sottoposta a un intervento e ha trascorso un periodo in ospedale.Ecco le parole di Flora Canto: «🙄 Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. BRACCI per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia che mi è stata vicino e soprattutto la mia dolce metà..che ha cercato di starmi accanto Pur compensando la mia assenza a casa. Ti amo... Enrico Brignano. Ed ora tanto riposo per cercare di arrivare al meglio all’esperienza lavorativa che mi aspetta a Settembre 🙈quindi devo recuperare velocemente!💪🏻 se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate..😅Ed ora finalmente mi godo la mia topolina... senza dubbio la mia migliore cura.❤️ Buona vita a tutti😉».Insomma, Flora Canto adesso starebbe recuperando le forze, circondata dall'amore della sua famiglia. Tanti i messaggi d'affetto da parte dei fan, in ansia dopo aver saputo dell'operazione. «».