Elton John all'ospedale dopo una caduta in casa. Il portavoce: «Ecco come sta ora»

Paura per la popstar inglese Elton John, che ieri sera è caduto nella sua villa a Nizza, in Francia ed ha passato la notte in ospedale. Il cantante, 76 anni, è rimasto ricoverato per alcune ore nel reparto di ortopedia dell'ospedale Principessa Grace, a Monaco-Montecarlo, ma questa mattina è stato dimesso e ha fatto ritorno nella sua residenza balneare in cui vive in estate con il marito David Furnish e i loro due figli.

Scivolato in casa

Secondo il suo portavoce, Sir Elton John "è scivolato ieri" ed è stato portato in ospedale solo a scopo precauzionale, ed è tornato a casa complessivamente "in buona salute". Secondo il giornale inglese The Sun, l'icona della musica sarebbe stato sottoposto ad una risonanza cerebrale e lombare, ma non avrebbe riportato fratture o traumi.

Fine del tour

Le condizioni di salute di Elton John, negli ultimi anni, sono state al centro di ripetute preoccupazioni in seguito a cancellazioni o rinvii di concerti.

Il musicista ha completato le ultime tappe di quello che è stato presentato come il suo tour mondiale, di addio alla scena dei concerti dal vivo.

Le motivazioni per cui Elton John avrebbe deciso di ritirarsi a vita privata, li ha chiariti lui stesso nel giorno del suo 75esimo compleanno, quando ha scritto una lettera ai suoi due figli pubblicata sulla rivista Time: «Voi due siete i doni più grandi che mi siano mai stati dati. Avete riempito il mio cuore di amore e la mia vita di scopo e significato in modi che non pensavo fossero possibili».