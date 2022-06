Sir Elton John: domani a San Siro per l'ultimo grande concerto in Italia

Eccolo Reginald Kenneth Dwight, domani per la prima volta a San Siro. Lo si immagina in frac bianco, i suoi immancabili occhiali colorati, seduto al pianoforte e incantare lo stadio Meazza. Sir Elton John, alla veneranda età di 75 anni, porta in Italia in un concerto unico il suo "Farewell Yellow brick road - the final tour". Ci si aspetta una scaletta emozionante, con brani intrisi di quel pop e rock elegante e raffinato che da “Bennie And The Jets” a “Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)”, da “Crocodile Rock” a “Sad Songs (Say So Much)” a “Candle In The Wind”, scritta inizialmente per il personaggio di Marilyn Monroe e poi riadattata per Lady Diana diventando il singolo più venduto di tutti i tempi. Due ore di vero spettacolo. Una carriera in musica - ha dato anche il suo forte contributo nella lotta contro l’HIV/AIDS e ha fondato la Elton John AIDS Foundation - di 35 album e 300 milioni di dischi venduti, con tanti brani iconici e di successo planetario scritti assieme al paroliere Bernie Taupin, con cui collabora dal 1967.

THE FINAL TOUR

È il suo ultimo tour di sempre e il concerto di San Siro, l’ultimo in Italia. É stato lui stesso a comunicarlo sui social. «Ciao a tutti i miei meravigliosi fans la fuori. Sono da voi oggi con un annuncio per cui ho lavorato, beh, per tutta la mia vita. Gli show che annuncio oggi saranno i miei ultimi di sempre in Nord America ed Europa. Mi congederò nel modo più grande possibile. esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto, suonando il luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera. Che sia l’estate prossima a Francoforte o al leggendario Dodger Stadium per il gran finale negli Stati Uniti, non vedo l’ora di vedervi tutti on the road per l’ultima volta. Questo tour è stato incredibile finora, pieno di momenti entusiasmanti e non vedo l’ora di costruire altri ricordi meravigliosi con voi in questi ultimi concerti. A tutti i miei amici in Oceania, verremo a trovare anche voi. Grazie e non vedo l’ora di vedervi nella vostra città». Il Final Tour, a parte le principali città europee, viaggerà anche oltreoceano (Vancouver, Toronto, Chicago, Philadelphia, Los Angeles) chiudendo in Australia nel 2023.

PRIMA VOLTA A SAN SIRO

È la prima volta che suona a San Siro. Ed è la tredicesima volta che si esibisce a Milano. Esordì al Velodromo Vigorelli il 17 aprile 1973, poi l'11 e 12 giugno 1984 e nell’’89 a quello che era il Palatenda. Nel settembre 2010 agli Arcimboldi. E poi al Forum di Assago, nel 1993, nel 1994, nel 1998, nel 2000, nel 2003, nel 2009 e nel 2014. Con lui a San Siro parte la stagione dei grandi concerti. Il 13 giugno ci sarà Cesare Cremonini, Marco Mengoni (19 giugno), Rolling Stones (21 giugno), Salmo (6 luglio), Guns N’ Roses (10 luglio), Alessandra Amoroso (13 luglio), Max Pezzali (15 luglio) e Ultimo (23 e 24 luglio).

REGINA ELISABETTA

Sempre sabato 4 giugno, Elton John sarà presente virtualmente (con una performance pre-registrata) al Platinum Party a Buckingham Palace per i festeggiamenti d’onore per il Giubileo di platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Ad aprire lo show ci saranno i Queen + Adam Lambert (già protagonisti al Giubileo d’Oro del 2002),a chiudere Diana Ross. Una grande festa il Platinum Party at the Palace che sarà trasmessa dalle ore 21, in diretta da Buckingham Palace, su Sky (canale 109). All’evento, una line-up ricchissima: tra gli altri, Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala, Diversity, Jason Donovan, Mica Paris, Sam Ryder. Attesi anche i protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport inglese come Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet ed Ellie Simmonds.

