Apple Music, Elton John festeggia 300 episodi di «Rocket Hour»: programma radiofonico in onda da 6 anni

Arrivano alla cifra record di 300 gli episodi di «Rocket Hour», il programma radiofonico condotto e ideato dall'artista compositore e cantante Elton John. Sei anni fa iniziava questa avventura su Apple Music Radio e Apple Music e oggi l'anniversario è celebrato da una programmazione speciale su Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Tv.

Zane Lowe ha dato il via alle celebrazioni con una lunga intervista a Elton John su Apple Music 1 al The Zane Lowe Show. I due hanno riflettuto su «Rocket Hour» e guardato al futuro: Elton ha raccontato a Zane cosa ama della scoperta di nuovi artisti, perché la musica dance è stata una parte fondamentale della sua vita, la scoperta di Billie Eilish, Lorde e Dua Lipa, e altro ancora.





Fin dall'inizio, Elton John ha dichiarato di aver sempre visto Rocket Hour come un'opportunità per essere esposto alla nuova grande musica di artisti di talento: «Mi ha messo in contatto con tanti nuovi grandi artisti che sono diventati amici. Mi ha tenuto così aggiornato su quello che sta succedendo. In effetti, penso di stare meglio ora che sei anni fa, quando ho iniziato. Quindi è come se la buona musica ti facesse sembrare più giovane!». «La musica ti rende felice», ha proseguito citando Lorde, Billie Eilish e Dua Lipa come alcune delle sue scoperte preferite degli ultimi anni, Elton John ha dichiarato: «Quando ho ascoltato per la prima volta qualcosa di Lorde, 'Royals', ho pensato fosse diversa da qualsiasi cosa avessi mai sentito prima. Mi ha fatto impazzire. Era così semplice eppure così commovente. La stessa cosa con Billie Eilish. Era come se, ascoltando i suoi dischi, non ci fosse niente. Lo spazio e la sensazione dello spazio stesso».

Parlando di Dua Lipa, Elton John ha raccontato a Zane Lowe: «È fantastica. Come hai detto tu, io e David l'abbiamo conosciuta solo di recente perché ha impreziosito la nostra festa per gli Oscar ed è stata brillante e professionale, modesta, umile, straordinariamente in gamba in tutte le canzoni, e incredibilmente splendida nel modo più bello e naturale. Ha questa bellezza interiore e una bellezza esteriore, merita ogni successo che arrivi sulla sua strada». Durante l’intervista, molti artisti sostenuti da Elton nel corso degli anni sono intervenuti per congratularsi per il 300° episodio di «Rocket Hour»: tra questi Arlo Parks, Channel Tres e Dua Lipa.

L’episodio n.300 di «Rocket Hour» è stato trasmesso su Apple Music 1 il 17 luglio, con ospiti Yola, The Weather Station e Jake Wesley Rogers, tre nuovi artisti che Elton John sta apprezzando tantissimo in questo periodo. Per l’occasione, in vista dell’episodio n.300, è inoltre andata in onda su Apple Music 1 una speciale maratona con le puntate più belle di Rocket Hour.

