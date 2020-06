Elton John, il grande gesto per la sua ex Linda Hannon nel momento del bisogno

Elton John e il grande gesto, nel momento del bisogno, per la sua ex Linda Hannon, con cui aveva rotto poche settimane prima del matrimonio. Il leggendario artista britannico, 73 anni, ha risposto immediatamente alla disperata richiesta d'aiuto della sua ex, che oggi vive negli Stati Uniti dopo aver divorziato tre volte.

Elton John, qualche settimana fa, con la sua fondazione dedicata alla lotta all'Aids, aveva donato un milione di dollari (poco meno di 900mila euro) per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ora, dopo la disperata richiesta di Linda Hannon, che nonostante l'età avanzata lavora ancora con contratti a tenon ha esitato ad aiutarla. La donna, infatti, a 76 anni deve sottoporsi ad un delicato intervento al ginocchio, ma a causa dell'emergenza coronavirus non riceve lo stipendio da mesi e non può permettersi le cure. Linda, che aveva conosciuto e si era innamorata di Elton John nel lontano 1968, ha infatti rivelato al Mirror: «Non riesco a camminare per il dolore, avevo un disperato bisogno di aiuto. Così ho pensato a Reg (Reginald Dwight, il vero nome di Elton John, ndr), ho mandato delle e-mail ai suoi collaboratori».

Alla fine, Elton John ha deciso di pagare di tasca propria tutte le spese per le operazioni di Linda Hannon, che includeranno con tutta probabilità una protesi al ginocchio. Quando i due si erano conosciuti, Elton John era ancora uno sconosciuto e squattrinato cantante ed è durante la relazione con Linda che nacque Your Song, il brano che ha contribuito a farlo diventare una star della musica. Per Sir Elton un grande gesto che, si spera, gli possa far perdonare non tanto aver lasciato Linda, ma il non averla minimamente considerata per la sceneggiatura di Rocketman, il film che racconta l'incredibile vita di una delle star più amate al mondo.

