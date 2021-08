Cannes, Elton John improvvisa un concerto in un ristorante: per i presenti la nuova hit «Cold heart»

Concerto a sorpresa per tutti quelli che lo scorso 14 agosto si trovavano a pranzo alla terrazza ristorante La Guèrite a Cannes sull'Île Sainte-Marguerite. Dietro la consolle accanto al dj la pop star mondiale Elton John. Per i fan e i clienti sorpresi dalla performance il cantante britannico ha cantato «Cold Heart», il suo nuovo singolo.

Sta già spopolando nelle le classifiche di mezzo mondo, «Cold Heart» e per tutti sarà sicuramente stato uno shock ascoltare dal vivo, inaspettatamente, un'esibizione live dell'autore di «Rocket Man». Un momento di grandissimo spettacolo e suggestione in cui l'artista è tornato a parlare del suo tour di addio alle scene che si concluderà il prossimo anno, dopo essere stato rimandato causa Covid.

Lo show improvvisato

Lo scorso 14 agosto, secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Figarò - Elton John è comparso al centro dell'affollata terrazza di La Guérite, un ristorante di Cannes. Indossando i suoi leggendari occhiali di vetro temperato rosso, Elton John ha regalato un piccolo concerto improvvisato ai presenti.

La versione studio di «Cold Heart», un duetto con la cantante Dua Lipa, è uscita lo scorso 13 agosto e si è avvalsa della produzione di Pnau, il duo australiano pioniere della musica elettronica.

La dichiarazione in occasione dell'uscita del singolo

In occasione dell'uscita del singolo, Elton ha detto: «Gli ultimi 18 mesi sono stati difficili, ma ho avuto il tempo di tornare alle mie radici come session player e collaborare con alcuni artisti meravigliosi. In particolare avere l'opportunità di passare del tempo con Dua, anche se a distanza, è stato incredibile. Mi ha trasmesso tanta energia», ha spiegato l'artista britannico. «Dua è una persona e un'artista davvero meravigliosa, piena di creatività e idee. L'energia che ha portato nella realizzazione del brano mi ha fatto letteralmente impazzire», ha concluso.

