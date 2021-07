Cannes 2021, Palma d'oro a "Titane": gaffe di Spike Lee che lo annuncia prima. Ovazione per Bellocchio

Sorpresa al Festival di Cannes. Spike Lee ha annunciato la Palma d'oro del festival, Titane di Julia Ducournau, per errore essendo all'inizio della cerimonia. L'incidente clamoroso poco fa e non sembra affatto uno scherzo, con la platea sotto choc. Il film è realmente il più accreditato per la Palma ma la certezza si avrà a fine serata.

La Palma d'oro del 74esimo festival di Cannes è Titane della regista francese Julia Ducournau. Accade 28 anni dopo la Palma a Lezioni di piano di Jane Campion, ed è la seconda nella storia del festival. L'annuncio è stato dato in anticipo dal presidente di giuria Spike Lee, che ha spiazzato tutti con la sua gaffe.

Cannes, tutti i premi

CONCORSO

Palma d'oro: Titane di Julia DUCOURNAU

Grand Prix Ex Aequo: Un Héros (A Hero) di Asghar FARHADI e Hytti N.6 (Compartment n.6 / Compartiment N.6 di Juho KUOSMANEN

Premio per la regia a Leos CARAX per Annette

Premio per la sceneggiatura a HAMAGUCHI Ryusuke et TAKAMASA Oe

per Drive My Car

Premio della giuria Ex Aequo a HàBerech (Le Genou d'Ahed / Ahed's knee) di Nadav LAPID e Memoria di Apichatpong WEERASETHAKUL

Premio per la migliore interpretazione femminile a Renate REINSVE per Verdens Verste Menneske (Julie (en 12 Chapitres)/ The Worst person in the World) di Joachim TRIER

Premio per la migliore interpretazione maschile a Caleb LANDRY JONES per Nitram di Justin KURZEL

UN CERTAIN REGARD

Il premio Un Certain Regard a Razzhimaya Kulaki (Unclenching The

Fists / Les Poings Désserrés) di Kira KOVALENKO

Premio della Giuria a Die Grosse Freiheit (Great Freedom) di Sebastian MEISE

Premio d'ensemble a Bonne Mère (Good Mother) di Hafsia HERZI

Premio per il coraggio a La Civil di Teodora Ana MIHAI

Premio per l'originalità a Lamb di Valdimar JàHANNSSON

Menzione speciale a Noche de Fuego (Prayers for the Stolen) di Tatiana HUEZO

Camera d'oro a Murina di Antoneta ALAMAT KUSIJANOVIC presentato

alla Quinzaine des Réalisateurs

CORTOMETRAGGI

Palma d'oro a Tian Xia Wu Ya (Tous les Corbeaux du Monde / All the Crows in the World) di TANG Yi

Menzione speciale a Céu De Agosto (Le Ciel du Mois d'Ao–t / August Sky) di Jasmin TENUCCI

CINEFONDATION

Primo premio a L'Enfant Salamandre (The Salamander Child) di Théo DEGEN.

Cannes, ovazione per Bellocchio

Standing ovation per Marco Bellocchio alla serata finale del festival di Cannes. Una grandissima ovazione che ha emozionato il regista che ha ricacciato indietro le lacrime. «Non ho più nulla da dire, da aggiungere», ha detto visibilmente commosso mentre Paolo Sorrentino accanto gli consegnava la Palma d'oro d'onore. «Voglio condividere il premio con miei figli Pier Giorgio e Elena, il produttore Simone che è quasi un figlio adottivo e il grande Michel Piccoli che voglio assolutamente ricordare», ha detto citando insieme a Piccoli anche Anouk Aimee che furono premiati per il mio Salto nel vuoto nel '79.

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA