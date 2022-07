Elisa positiva al Covid salta Pistoia Blues. A rischio le date di Cattolica e Fermo?

Rinviati a data da destinarsi i concerti di Elisa a Pistoia, questa sera nell'ambito di Pistoia Blues, e di martedì 12 luglio a Pistoia. L'artista è risultata positiva la covid. I biglietti delle due date restano validi e appena possibile verrà reso noto quando saranno recuperate.

Le date più vicine

Al momento non appaiono in dubbio i concerti previsti a Cattolica e Fermo, rispettivamente all'Arena della Regina e in piazza Del Popolo in programma il 15 e 16 luglio: ovviamente andrà monitorata la situazione giorno per giorno.