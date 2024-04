ANCONA Mentre il capoluogo di regione è ancora in alto mare per quanto riguarda il cartellone estivo dei grandi concerti, la provincia è già andata in affissione con gli annunci. E i manifesti con le date dei big di passaggio nei dintorni arrivano anche in città. A dimostrazione che gli artisti non aspettano le amministrazioni comunali, semmai è il contrario. Tanto per dirne alcuni: Simple Minds (1° luglio) e Pooh (3 luglio) a Senigallia. Spiaggia di velluto che, poi, esplode durante il Summer Jamboree. Ma non è tutto: il 21 e 22 giugno l’Rds Festival e poi Senigallia in Jazz con star del calibro di Nick The Nightfly (5 luglio) e Dee Dee Bridgewater (7 luglio). Sirolo, invece, punta sulle atmosfere vintage: si partirà il 20 luglio con i Dik Dik, il 3 agosto la Pfm e il 16 agosto i mitici The Animals. Unica incursione contemporanea: Max Giusti il 10 agosto.

Le attese

Artisti pop, per tutte le fasce d’età. Dai big che trascineranno nelle piazze migliaia di spettatori ad altri più di nicchia per nostalgici dei tempi che furono. Ma Ancona? Ancona aspetta. Cosa? L’assegnazione delle risorse da erogare alle associazioni culturali per i loro festival. Attende che gli uffici tecnici del Comune e dell’Autorità portuale producano tutte le carte necessarie per l’allestimento dell’arena grandi eventi. Che poi un progetto praticamente identico è stato realizzato a settembre 2019 quando i Subsonica hanno chiuso il tour proprio al porto antico, in occasione de La Mia Generazione Festival in contemporanea alla Notte Bianca della città. Anche in quel caso è stato fatto un piano sicurezza, rispettate tutte le misure richieste e quant’altro. Basterebbe ricalcare da cima a fondo quel progetto. Eppure sembra che si stia scalando l’Everest.

Le altre proposte

Intanto la città viene tappezzata di manifesti di altri Comuni, anche fuori provincia. In via Thaon De Revel, ad esempio, è arrivato quello del NoSound Fest. La rassegna al Parco della Pace di Servigliano di Fermo, tra l’altro, è prodotta da Best Eventi che ad Ancona porterà i Pinguini Tattici Nucleari l’anno prossimo. Otto artisti di richiamo nazionale in un mese: dal 26 giugno al 26 luglio. E sono: Calcutta, Geolier, Tedua, Tommaso Paradiso, Gemitaiz, Salmo & Noyz Narcos, CCCP - Fedeli alla linea, Teenage Dream. Si potrebbe andare avanti per ore. Ma forse è meglio di no.

Questione di scelte

Protagonista della scena live, Ancona non lo è mai stata. Del resto non si può competere con le grandi città italiane dove da anni fanno tappa i nomi più altisonanti a livello mondiale. Ma se ci è riuscita Lucca, con il suo Summer Fest, ad entrare a pieno titolo tra i centri di maggior richiamo per il turismo dei concerti, o Perugia con Umbria Jazz, non sarebbe poi così impossibile far fare alla dorica il tanto atteso salto di qualità. In fondo il porto ha già ospitato spettacoli da migliaia di presenze. Nulla di inedito o di irrealizzabile. Carmen Consoli stregò tutti con l’indimenticato concerto sull’acqua nel 2010 a bordo di un’imbarcazione ormeggiata allo scalo Vittorio. Eppure, quest’anno, Ancona ha tutta l’aria di voler restare spettatrice. Altro che protagonista.